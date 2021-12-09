Продолжает снижаться: 30 209 больных Covid-19 в России за сутки

Суточный прирост больных коронавирусом в России продолжает снижаться и на 9 декабря составил 30 209 случаев. Число выписанных по выздоровлению более чем на 5,5 тыс. превысило число заболевших. За сутки Covid-19 победили 35 794 человека.

За время пандемии коронавирус выявили у 9 925 806 человек, из них выздоровели 8 637 861 человека. Под медицинским наблюдением остаются 1 659 852 человека.

Наибольший прирост выписанных пациентов в Москве (3171), Санкт-Петербурге (2961), Подмосковье (2243), на Алтае (1184) и в Челябинской области (864). Обе столицы и Подмосковье остаются также в числе антилидеров по приросту новых больных Covid-19. За последние 24 часа в Москве выявили 2948 случаев, в области – 1616, Петербурге – 2111. Замыкают пятерку Самарская область (749 случаев) и Красноярский край (729).

«Также за сутки зафиксирован 1 181 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 286 004 человека», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Китай разработал эффективное лекарство для лечения от Covid-19. ковида. «Экстренное» средство создано на основе моноклональных антител, которые мешают вирусу проникать в клетки человека.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»