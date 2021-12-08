В России выявили менее 31 тысячи заболевших коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 30 752 новых случая коронавируса. Это минимальный показатель с середины октября. Общее число заболевших Covid-19 выросло до 9 895 597. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Последний раз меньшее число новых зараженных в России за сутки выявляли 13 октября. Тогда было зарегистрировано 28 717 новых случаев, с тех пор показатели росли и ниже 31 тысячи не опускались.

Новые случаи инфицирования за минувший день наблюдались во всех 85 регионах РФ. В Москве выявлено 3 004 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 209 заболевших, в Московской области – 1 854.

При этом смертность в середине октября была значительно ниже. В последние 24 часа в стране зафиксировали 1179 летальных исходов среди пациентов с Covid-19. В частности, в Москве скончались 90 заболевших, в Подмосковье – 54, в Санкт-Петербурге – 49.

Тем временем, успешно справились с коронавирусом 8 602 067 человек, из них 36 976 выписано по выздоровлении за прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 664 134 человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»