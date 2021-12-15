Moderna : заражение «Дельтой» и «Омикроном» одновременно вызовет новые мутации Covid-19

Люди могут заразиться одновременно дельта-штаммом коронавируса и вариантом «Омикрон», заявил главный медспециалист американской компании Moderna Пол Бертон. При этом штаммы получат возможность обменяться генами и образовать новую мутацию Covid-19.

Специалист допустил подобную ситуацию именно в период доминирования «Дельты», но при активном распространении «Омикрона». Наиболее уязвимом положении находятся люди со сниженным иммунитетом, например, болеющие ВИЧ.

«В ближайшие месяцы «Омикрон» начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с «Дельтой». Это может привести к ситуациям, когда люди будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность вирусам дальше мутировать. Эта ситуация вызывает опасения», – цитирует РИА «Новости» выступление Бертона в комитете по вопросам науки и технологиям британской Палаты общин.

Специалист Moderna предупредил, что омикрон-штамм сопоставим с «Дельтой» по тяжести для пациентов. Он привел данные о высоком уровне госпитализации заразившихся южноафриканским вариантом и о том, какой доле пациентов понадобилась интенсивная терапия.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предположила, что люди более легко переносят «Омикрон», чем «Дельту». Ученые же предупреждали о высокой заразности нового штамма и его устойчивости к антителам. Так, риск заболеть Covid-19 для привитых граждан для омикрон-штамма втрое выше, чем при «Дельте».

Лондон, Наталья Рязанова

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