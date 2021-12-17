Роспотребнадзор заявил о пугающем распространении «омикрон»-штамма

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила темпы распространения «омикрон»-штамма коронавируса в мире.

Руководитель ведомства обратила внимание на стремительное развитие ситуации с заражением новым вариантом ковида в Великобритании и в Южной Африке, где на «омикрон» уже приходится больше 75% выявляемых случаев ежедневно.

«Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», – цитирует Попову РИА «Новости».

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что число выявленных в стране случаев заражения «омикроном» достигло 25. По ее словам, новая разновидность коронавируса обнаружена в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В последнем «омикрон» выявлен у студента, прибывшего из Конго.

Добавим, что в числе заразившихся новым штаммом есть вакцинированные и ранее переболевшие Covid-19/

Первые случаи инфицирования «омикроном» были выявлены в ноябре в ЮАР и ряде других стран Южной Африки. Новый штамм, по данным ВОЗ, распространился уже в почти 80 странах мира. Cпецпредставитель ВОЗ о борьбе с Covid-19 Дэвид Набарро заявил о крайне быстром распространении «омикрона» в мире. Количество случаев заражения «омикроном» удваивается каждые два-три дня, отметил он.

Москва, Наталья Петрова

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