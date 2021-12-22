ВОЗ: смертность от Covid-19 в мире упала на 9%

За минувшую неделю в мире более 44 616 человек умерли от коронавируса. Это на 9% меньше числа летальных исходов неделей ранее, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Но в Африке ситуация прямо противоположная: заболеваемость и смертность растут.

Общее число заболевших Covid-19 также снизилось. С 13 по 19 декабря в мире выявили 4 177 622 инфицированных, что на 2% меньше показателя прошлой недели.

Прирост заболевших заметно увеличивается в Западно-Тихоокеанском регионе – на 12% неделя к неделе. Но смертность снизилась на 6% и там. Больше всего новых случаев за неделю зарегистрировали в США (725 750), Великобритании (507 984), Франции (358 175), Германии (283 673).

Сложная ситуация сложилась в Африке. За минувшую неделю там выявили на 53% больше новых больных, а число летальных исходов выросло на 15%.

Ранее ВОЗ спрогнозировала более двух миллионов летальных исходов Covid-19 только в европейском регионе к марту 2022 года.

Как сообщал «Новый День», в России снижается суточная заболеваемость и смертность. На 21 декабря прирост новых больных составил 25 907, а летальных исходов – 1 027 летальных исходов. За весь период пандемии в стране от коронавируса скончались 299 249 человек.

Женева, Наталья Рязанова

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