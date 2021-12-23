Путин: регионы справились со сложностями пандемии благодаря дополнительным полномочиям

Власти регионов получили дополнительные полномочия в период пандемии, благодаря которым решали сложные задачи, сообщил президент РФ Владимир Путин. Модель такого распределения полномочий вслед за Россией применили и другие страны.

«Регионы проявили себя в высшей степени ответственно. Они не боялись брать сложные задачи и решали их. Конечно, мы всячески оказывали поддержку, особенно регионам, которые проводили нужны решения», – сказал президент во время большой пресс-конференции в Москве.

Помощь субъектам из федерального центра кратно увеличилась за время пандемии. По мнению Путина именно взаимодействие центра и регионов дало нужный результат в сложных условиях.

Как сообщал «Новый День», власти большинства регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Чаще всего обязательной прививку делали для работников общепита, общественного транспорта, финансовых и муниципальных учреждений. Во время осеннего пика заболеваемости ряд субъектов ввел пропускную систему по QR-кодам, доступным привитым и переболевшим россиянам.

Москва, Наталья Рязанова

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