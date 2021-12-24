В Индии выявили более 300 случаев омикрон-штамма Covid-19

Число заболевших омикрон-штаммом коронавируса в Индии превысило 300 человек. Рекордное количество случаев выявили за минувшие сутки – 84, пишет Times of India.

Больных с южноафриканским штаммом выявляют по всей стране и их уже 341. За сутки в Тамил Наду зарегистрировали 33 случая, в штате Махараштра – 23. В Карнатаке выявили 12 больных, и все они заразились от женщины, вернувшейся из Великобритании. В Дели и Гуджарате выявили по семь новых больных «Омикроном», еще двух – в Одише.

По данным Минздрава Индии, среди заболевших есть полностью привитые, а у более 10% заразившихся Covid-19 протекает бессимптомно. Врачи отмечают очень быстрое распространение «Омикрона», хотя в стране 60% взрослого населения полностью привиты, а 89% получили хотя бы одну дозу вакцины.

Ранее индийские власти запретили жителям Дели устраивать вечеринки и проводить массовые мероприятия в честь Рождества и Нового года. Так руководство пытается снизить риск распространения «Омикрона» в стране.

По данным ВОЗ, омикрон-штамм, впервые обнаруженный в ноябре, распространился уже на 106 государств мира. В России на 21 декабря был выявлен 41 случай заражения новым штаммом.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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