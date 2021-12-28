Новые лекарства и вакцина для подростков: Минздрав РФ обновил рекомендации по борьбе с Covid-19

Минздрав России выпустил новую, четырнадцатую по счету версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В документ включена информация об «омикрон»-штамме, выявленном в ЮАР и Ботсване в ноябре этого года. В рекомендациях отмечается, что «омикрон»-вариант «обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2». Содержащиеся в «омикроне» и «дельте»-штамме мутации снижают «узнаваемость вирусных антигенов постинфекционными и поствакцинальными антителами», указывается в документе.

В раздел «Этиотропное лечение», в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения коронавирусной инфекции, добавлена информация о новых препаратах, таких как молнупиравир, «Мир-19» (синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота – миРНК) и нирматрелвир+ритонавир. Напомним, препарат «Мир-19» разработки ФМБА был зарегистрирован Минздравом в декабре. Препарат предназначен для профилактики или лечения Covid-19 через ингаляционное или интраназальное введение. Лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает тяжелые формы развития коронавирусной инфекции.

Кроме того, в документ включена инъекционная форма противовирусного препарата фавипиравир. Теперь он может применяться и в виде внутривенных инфузий.

В рекомендации по специфической профилактике Covid-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет «Гам-ковид-вак-М» («Спутник М»). Препарат зарегистрирован в конце ноября. На прошлой неделе первые две партии вакцины были выпущены в гражданский оборот.

В документе также уточнены особенности назначения антикоагулянтов. Эти препараты можно применять до 30 дней «в зависимости от динамики клинического состояния пациента и сроков восстановления двигательной активности», следует из рекомендаций.

Напомним, в прошлый раз Минздрав обновлял рекомендации по лечению коронавируса 15 октября.

Москва, Наталья Петрова

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