Ребенок от переболевшей Covid-19 будущей матери может потерять до 20% IQ

Перенесенный будущей мамой коронавирус влияет на интеллектуальное развитие ребенка еще до его рождения. IQ малыша может снизиться на 20%, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он сослался на исследования педиатров, которые наблюдали за детьми, рожденными от переболевших коронавирусом матерей.

«Замедляются темпы психического и физического развития. Если беременная не вакцинирована, переносит ковид, то IQ на 20% ниже», – цитирует Горелова «Вести.ру». Специалист отметил, что отставание в развитии можно убрать через развивающие занятия.

Медики отметили, что еще в третью волну коронавируса в августе 2021 года число зараженных беременных женщин увеличилось. Только в Свердловской области Covid-19 выявили у 5012 женщин на разных сроках беременности.

В октябре специалисты подсчитали, что число беременных россиянок с тяжелой формой коронавируса выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.

Москва, Наталья Рязанова

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