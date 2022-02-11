Всемирный банк призвал срочно открыть школы: локдауны еще 40 лет будут сказываться на мировой экономике

Аналитики Всемирного банка призывают страны отказаться от практики введения локдаунов в образовательных учреждениях. В противном случае человеческому капиталу будет нанесен слишком большой ущерб. По прогнозам специалистов, пандемия будет негативно влиять на экономику даже через 40 лет.

Из-за коронавируса и вызванного им закрытия школ развитые страны в долгосрочной перспективе столкнутся с более существенными потерями, чем государства со средним и низким доходом населения. Об этом говорится в работе «Потеря потенциального школьного образования и трудового опыта на фоне пандемии», выдержки из которой приводит «Коммерсант». В работе аналитики изучили ситуацию в 145 странах и смоделировали несколько сценариев, учитывая закрытие образовательных учреждений, проблемы на рынке труда и потерю потенциальных знаний и опыта.

Даже спустя 40 лет после пандемии ВВП стран с высоким уровнем дохода будет на 4,2% ниже, чем был бы без нее. Для стран со средним доходом этот потенциальный разрыв равен 2,6%, для бедных – только 0,8%.

Эксперты связывают это с тем, что в богатых странах более высокая отдача в экономике от образования, которое получают дети. Так, средний срок обучения в школе в развитых государствах составляет 13 лет, что значительно больше восьми лет в странах со средним доходом и шести – в бедных экономиках. Уже через десять лет мировая экономика будет нести значительные потери из-за утраченных в богатых странах потенциальных знаний и опыта.

Локдауны сказываются и на рынке труда, но все же перерывы в обучении опаснее перерывов в работе, так как последние, по словам аналитиков Всемирного банка, затрагивают преимущественно низкоквалифицированных работников, а отдача от образования в несколько раз больше, чем отдача от трудового опыта.

Многие дети не могут продолжать обучение при переводе на дистанционный режим. В большинстве беднейших стран лишь две трети школьников смогли учиться в условиях локдауна. При этом по данным на ноябрь 2021 года около половины учащихся в мире проживают в странах, где школы еще не полностью открыты.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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