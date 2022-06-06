В России за сутки выявили 3,3 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявлено 3 349 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 11,5% меньше, чем накануне (3 786), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Второй день подряд суточная заболеваемость Covid-19 меньше отметки 4 тыс. случаев.

Продолжает снижаться количество суточных госпитализаций: в больницы попали 662 больных ковидом, что на 20,9% меньше по сравнению с предыдущим днем (837).

За последние 24 часа умерли 64 человека с коронавирусной инфекцией – на 11 меньше, чем накануне.

Также за сутки выздоровели 3492 человека, днем ранее – 3935.

По данным оперштаба, показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. населения за минувшую неделю составил 18,6, снизившись в сравнении с предыдущей неделей на 9,5%. Рост заболеваемости зафиксирован в 21 регионе – в семи из них увеличение более чем в среднем по стране. Показатель госпитализации на 100 тыс. населения за тот же период снизился на 8,9% и составил 8,1.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 355 200 случаев коронавируса, скончались 379 584 больных, выздоровели – 17 767 753.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил о новой волне коронавируса, отметив, что пандемия еще полностью не отступила.

Москва, Наталья Петрова

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