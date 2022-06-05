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Воскресенье, 5 июня 2022, 18:43 мск

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Глава Минздрава РФ предупредил о новой волне коронавируса

Россиянам нужно быть готовыми к новой волне коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его оценке, пандемия еще полностью не отступила: под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов.

«Полностью пандемия не отступила, сегодня почти 100 тысяч пациентов находится под наблюдением, и в том числе 2,5 тысячи пациентов находится в тяжелом состоянии», – цитирует его слова ТАСС.

Как считает Мурашко, в России сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемости ковидом, рекомендация ревакцинироваться раз в шесть месяцев сохраняется. «В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем [проходить] ревакцинацию раз в шесть месяцев», – сказал он.

По словам министра, распространенность коронавируса в мире значительно сокращается, но нужно быть готовыми к новым волнам заболеваемости. «Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости, <…> поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать», – уточнил Мурашко.

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки в России было выявлено 3 786 новых случаев.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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