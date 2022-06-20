Врач предупредила о появлении нового штамма Covid-19

Распространение коронавируса в Китае приведет к появлению нового штамма, считает врач-биофизик Нелли Соседова. В России новых подвид Covid-19 может появиться осенью.

Врач отметила, что РНК-вирусы, как правило, циркулируют по земному шару с востока на запад.

«Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует Covid-19, появится новый штамм. До нас он дойдет в сентябре-октябре», – пояснила Соседова в эфире радио Sputnik.

Поэтому специалисты ожидают подъема заболеваемости коронавирусом осенью. Насколько заразным или опасным будет новый штамм – не угадать. Коллективный иммунитет, достигнутый вакцинацией и антителами у переболевших, вряд ли окажется устойчив к новому подвиду вируса, считает Соседова.

В Роспотребнадзоре не намерены менять интервалы для ревакцинации от коронавируса. Но предупредили, что сделать повторную прививку обязательно перед наступлением зимы.

Москва, Наталья Рязанова

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