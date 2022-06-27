В России выявили 2 683 новых случая Covid-19 за сутки

Медики выявили 2 683 новых больных с Covid-19 за минувшие сутки. Суточный прирост больных снижается четвертый день подряд, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом. Накануне зарегистрировали 3 004 случая Covid-19.

Недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 14,06. По сравнению с неделей до этого уровень снизился на 3,3%.

Число новых пациентов ковидариев также снижается.

«Количество госпитализаций за сутки составило 617 человек и снизилось на 1,8%. Увеличение произошло в 29 регионах, снижение – в 35 регионах. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,2%», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 2 355 человек. Накануне победивших Covid-19 было на 13,2% больше.

Подтверждён 51 летальный исход.

Напомним, кардиологи нашли склонность к заболеваниям сердца у россиян, переболевших коронавирусом. У них может развиться поражение миокарда, аритмия, сердечная недостаточность.

Москва, Наталья Рязанова

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