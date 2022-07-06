В России случился скачок заболеваемости Covid-19

В России 3 150 новых случаев Covid-19 выявлено за сутки. Общее число зараженных достигло 18 448 451 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Резкий скачок заболеваемости случился в Москве, где накануне зарегистрировали 339 новых больных, а сегодня – 555. В Санкт-Петербурге выявили 259 случаев Covid-19 за сутки, в Подмосковье – 194.

«Число госпитализаций за сутки составило 1 278 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах, снижение – в 37. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки подтверждено 44 летальных исхода.

Число россиян, выписанных в связи с выздоровлением, также уменьшилось. Накануне выздоровели 3 612 человека, а за последние 24 часа – 3 437 человек, т.е. на 4,8% меньше.

Во Франции и Италии случились новые вспышки Covid-19. В Италии суточный прирост больных составил 132 274 человек, а число летальных исходов – 94. Во Франции за 24 часа зарегистрировали более 200 тыс. новых случаев, хотя за предыдущую неделю заболели 120 тыс. по всей стране.

Москва, Наталья Рязанова

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