Украина оказалась в аутсайдерах рейтинга миролюбия

Украина заняла 154-е место в очередном «Глобальном индексе миролюбия», попав в десятку наименее миролюбивых государств.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», при составлении рейтинга эксперты британского «Института экономики и мира» (The Institute for Economics and Peace) учитывают экономическую и политическую стабильность, соблюдение прав человека, уровень террористической угрозы и вооруженных конфликтов в 163 странах.

Отметим, что по сравнению с предыдущим рейтингом незалежной удалось подняться на две строчки. Авторы исследования объясняют «успех» некоторой стабилизацией обстановки на Донбассе.

Россия сохранила своё 151-е место, а США «провалились» сразу на 11 пунктов, заняв 114-ю позицию.

Европейские страны сохраняют статус самых миролюбивых на планете. В топ-10 вошли Исландия, Швейцария, Португалия, Австрия, Чехия, Дания, Словения, Ирландия. К ним примкнули Новая Зеландия и Япония.

В антирейтинге компанию Украине составили Южный Судан, Сомали, Северная Корея, Центральная Африканская Республика, Ирак, Афганистан и Сирия.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 01.06.17

