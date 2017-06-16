Пятница, 16 июня 2017, 11:58 мск

российское информационное агентство 18+

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Жители России приравняли Крым к загранице

Жители России приравняли Крым к загранице

Лишь 4% жителей России готовы в текущем году потратить деньги на отдых в Крыму. Еще столько же собираются в отпуск за границу. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Как передает корреспондент РИА , в Краснодарский край собирается в 2 раза больше россиян, чем в Крым: на Черноморском побережье Кавказа будут отдыхать 8% респондентов. Столько же поедут в другие города России. Каждый пятый проведет отпуск на даче. А 21% опрошенных вообще никуда не поедут – останутся дома и будут заниматься текущими делами.

Еще 19% с планами на лето пока не определились.

Напомним, что в Крыму уже с мая фиксируют снижение турпотока, объясняя это дороговизной авиабилетов и ростом цен на отели.

Москва, Артем Рокотов

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© 2017, РИА «Новый День»

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