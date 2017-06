Оскорбление нации: Трамп одним словом настроил против себя Украину

Американская газета The Washington Post обсуждает проблему: почему президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом Петром Порошенко употребил название страны – the Ukraine – с определённым артиклем?

Экс-посол США в России Майкл Макфол в Twitter упрекнул Трампа в этой якобы оскорбительной для украинцев ошибке. Автор статьи журналист Адам Тейлор подтверждает, что украинцы не любят такое обращение. И попробовал объяснить, почему.

По его мнению, это многолетняя привычка называть Украины с советских времён The Ukrainian Soviet Socialist Republic – Украинской советской социалистической республикой. А страны-федерации, союзы, объединения по законам английской грамматики пишутся с артиклем. Например, The United States of America – Соединённые штаты Америки – что никому не обидно. Но для украинцев, которые с 1991 года порвали с Советским Союзом и гордятся своей независимостью от России, такое напоминание о прошлом даже в виде артикля оскорбительно. И он, Адам Тейлор, их понимает. И Майкл Бомм, американский журналист в России, подтвердил, что уже 25 лет никто с артиклем не говорит.

Правда, именно так в 2014 году назвал Украину – the Ukraine – предыдущий президент США Барак Обама, большой друг украинского народа. Но Бомм об этом, возможно, не знает.

Если уж обсуждать артикль на уровне проблемы, отмечают специалисты, то здесь может быть несколько причин «ошибки президента», и грамматика ни при чём. «Скорее, дело в психологии носителя языка. Он говорит, как думает. Он говорил с Украиной, а думал о России – The Russian Federation. Он представлял Украину как неодушевленный объект, а ему всегда по правилам английского языка полагается артикль, – комментирует лингвист и преподаватель английского языка Лариса Вестовая (Крымский федеральный университет).

«А уж если он предполагал, что Украина – это федерация, и потому поставил артикль, то это просто «оговорочка по Фрейду», – говорит севастопольский журналист и блогер Эрнст Жаркий.

Отметим, что украинцы уже пытались навязать свои нормы чужим языкам: так, они долгое время добивались, чтобы в России говорили «в Украине», а не «на Украине». Теперь взялись за англоязычные страны.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 21.06.17

В Алуште образование подвинут в пользу медицины. Виноделов трогать не посмели. / В Крыму для выпускников организуют республиканский бал. / Крымских охотников заставят сдавать экзамен. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»