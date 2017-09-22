Администрация Симферополя запустила очередной «открытый» опрос горожан

Власти крымской столицы, с помощью голосования на подконтрольном сайте «Активный Симферополь», спросили у горожан, как побороть стихийную торговлю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участникам голосования предлагается ответить на пять вопросов, среди которых «Как вы относитесь к «стихийной торговле», «Покупаете ли вы товары у «стихийных торговцев», «Что служит причиной того, что вы покупаете товар у «стихийных торговцев», и «Как вы считаете, что может помочь в борьбе со стихийной торговлей». Также у симферопольцев спрашивают о знании закона, по которому предусмотрено наказание за стихийную торговлю.

Опрос продлится еще пять дней. К сожалению, для симферопольцев по-прежнему закрыта информация о промежуточных итогах голосования.

По мнению администрации города, опрос «направлен на выявление отношения жителей Симферополя к данному явлению, а также с целью наметить дополнительные меры по предупреждению и пресечению фактов торговли в местах, неустановленных для этих целей».

Как известно, бывший сити-менеджер отказывался исполнять постановления прокуратуры о прекращении работы городских ярмарок.

По его мнению, исполнение предписания может привести к катастрофическим последствиям: в городе снова «рванет» стихийная торговля, с которой ведут бой власти, а в последнее время даже казаки.

Также на днях на автостанции «Восточная» было составлено шесть протоколов на лиц, торгующих в неустановленных местах. На Феодосийском шоссе было демонтировано пять стихийных торговых точек, сооруженных из поддонов, для торговли бахчевыми культурами.

Напомним, предыдущий результат «народного голосования», который должен был показать степень доверия горожан к тогдашнему главе администрации Геннадию Бахареву, показал, что симферопольцы «в большинстве одобряют» деятельность сити-менеджера. Вскоре Бахарев подал в отставку.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 22.09.17

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