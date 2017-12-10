Антироссийская провокация состоялась: в Москве сорван показ фильма об украинских карателях

Устроителям фестиваля «Артдокфест» удалось спровоцировать очередной «медиа-хайп» вокруг уже третьего антироссийского фильма, завезённого в Москву для проката директором фестиваля и уроженцем Львова Виталием Манским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в отличие от двух предыдущих скандалов, в этот раз события развивались в антиправовом русле – на что, по мнению российских комментаторов в соцсетях, и рассчитывали организаторы.

По сообщениям прессы и блогеров, сегодня в московском кинотеатре «Октябрь» сторонниками «пророссийских сепаратистов» Донбасса, как их назвали оппозиционные СМИ, в зрительном зале перед началом сеанса была разлита «пахучая жидкость неизвестного происхождения».

«В Октябре сейчас кино с двух сторон. Показ «Полёта пули»", – прокомментировала инцидент в своём твиттере бывшая участница «Pussy Riot» Мария Алёхина, разместив соответствующее видео, в котором неизвестные в футболках с изображением флага Новороссии горячо убеждают зрителей в недопустимости показа фильма об уничтожении ополченцев и мирных граждан ЛДНР.

Неизвестные, которые, по словам режиссёра фильма украинки Беаты Бобунец накануне обещали «устроить проблемы», были выведены из зала сотрудниками полиции под аплодисменты сторонников демонстрации фильма. Однако сеанс был отменён ради безопасности зрителей: специалисты изучают состав разлитой в зале жидкости.

Тем временем сам организатор фестиваля, российский режиссёр и продюсер Виталий Манский, охотно раздаёт интервью, в которых утверждает, что ему поступают многочисленные угрозы.

Как сообщал «Новый День», 8 декабря в Москве был снят с показа другой документальный фильм – про главу запрещенной в России организации Междлис крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

Решение администрации кинотеатра не демонстрировать зрителям фильм привело в негодование Виталия Манского. Его поддержали создатели «Мустафы». Одна из них – Тамила Ташева, представившаяся продюсером фильма, является сооснователем украинской общественной инициативы «Крым SOS»: эта организация не признает Крым территорией России, и более того – ставит перед собой цель «вернуть» полуостров в состав Украины.

Ещё раньше вокруг «Артдокфеста» разразился скандал в связи с анонсом документального фильма «Война ради мира», снятого участником медицинского батальона запрещенной в России организации «Правый сектор» Евгением Титаренко. Фильм повествует об уничтожении борцов за русский Донбасс и прославляет «героев АТО».

Симферополь, Валентин Карамазов

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