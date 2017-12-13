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Четверг, 14 декабря 2017, 00:45 мск

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В Москве противники фильма об украинских карателях сели на 7 суток – режиссёр фильма получила награду

В Москве противники фильма об украинских карателях сели на 7 суток – режиссёр фильма получила награду

Лидер политической группы «SERB» Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) и ветеран войны в Донбассе Юрий Горошко получили семь суток административного ареста за срыв показа фильма «Полет пули» в кинотеатре «Октябрь» на фестивале «Артдокфест». Приговор вынес Пресненский суд Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Бекетов является политическим эмигрантом, бежавшим из Днепропетровска от «революции гидности», а Горошко воевал в луганской бригаде «Призрак» под позывным «Тавр».

По сообщениям СМИ, режиссёр фильма об украинском националистическом батальоне «Айдар» Беата Бубенец в прошлом активный член российского движения «Наши» (молодёжная версия партии «Единая Россия») и постоянный участник патриотических слётов на озере Селигер в Тверской области, где бывали с визитами Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Сегодня Бубенец вручили статуэтку победителя на фестивале «Артдокфест», президентом которого является российский режиссёр и продюсер, уроженец Львова Виталий Манский.

«Успела на награждение Лавром! «Полёт пули» – лучший Арт-фильм!", – написала в своём инстаграме Бубенец.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.12.17

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