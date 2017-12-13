По «Артдокфесту» зазвонил колокол – прокурорский

Фильм «Война ради мира» украинского режиссера, участника медицинского батальона «Госпитальеры» запрещенной в России организации «Правый Сектор» Евгения Титаренко проверят на экстремизм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм направило министерство культуры России.

Об этом говорится в ответном письме главы министерства Владимира Мединского на запрос вице-спикера Госдума Петра Толстого. Генпрокуратура поручила провести проверку фильма прокурору Москвы.

«Учитывая, что в ролике к указанному фильму, размещенном в свободном доступе на канале YouTube, имеются сцены с нецензурной бранью и содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны, Минкультуры России обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования с целью недопущения показа на территории России фильма с явными признаками экстремистской направленности», – цитирует Interfax документ, подписанный министром.

Как уже сообщал «Новый День», фильм «Война ради мира», вошедший в программу показов «Артдокфеста – 2017», по мнению российских блогеров, оправдывает карательную операцию Украины в Донбассе и поощряет не церемониться с местным «пророссийским» населением. Организаторам фестиваля пришлось отменить показ ленты, в связи со скандалом, разгоревшимся вокруг другого украинского фильма – «Полет пули» режиссера Беаты Бубенец, рассказывающего о националистическом батальоне «Айдар».

Показ «Полета пули» был сорван активистами политической группы SERB. Они ворвались в зрительный зал московского кинотеатра «Октябрь» и распылили там едкую жидкость. Среди участников акции оказались и ветераны ополчения Донбасса, а также бывшие пленные карателей, подключившиеся к борьбе против показов. Активисты заявили, что подобные киноленты – «пробандеровские» и «прославляют убийц», которые продолжают убивать русских людей в Донбассе. Поэтому и решили пойти на крайние меры, сорвав сеанс.

Активисты были задержаны полицией, на них составили административные протоколы за неповиновение. Судебное заседание по этому делу назначили на 13 декабря. При этом активисты SERB потребовали возбудить уголовное дело в отношении организаторов показа «Полета пули», так как этот фильм, по их мнению, разжигает межнациональную рознь и ненависть. Свои требования активисты подкрепили заявлениями в прокуратуру и полицию. Между тем, организатор «Артдокфеста» – российский режиссер и продюсер, уроженец Львова Виталий Манский назвал претензии участников группы SERB «абсурдом».

Эксперты и наблюдатели разделились во мнениях – будут ли по итогам прокурорской проверки какие-то последствия для «Артдокфеста», в рамках которого предусматривалась демонстрация фильма «Война ради мира», привезенного директором фестиваля Манским.

Напомним, ранее также сняли с показа документальный фильм про главу запрещенной в России организации Меджлис крымско-татарского народа Мустафу Джемилева. Сам Манский не раз рассказывал журналистам о давнем и тесном сотрудничестве с украинскими режиссерами.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 13.12.17

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