Крымский эксперт: ответственность за прокат антироссийских фильмов в Москве несёт государство

Фильмы, имеющие антироссийский характер, не должны допускаться к показам в кинотеатрах России.

Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» озвучил известный крымский политолог, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселев.

По его словам, устраивать срывы показов фильмов, опускаясь до хулиганства, неприемлемо. Но люди прибегают к подобным мерам, так как с этой задачей не справляется само государство.

Напомним, 10 декабря активисты политической группы SERB сорвали показ фильма украинского режиссера Беаты Бубенец «Полет пули» в московском кинотеатре «Октябрь». Они ворвались в зрительный зал и распылили там едкую жидкость. Таким образом активисты выразили свой протест против демонстрации фильма про националистический батальон «Айдар».

Показ фильма был запланирован в рамках «Артдокфеста – 2017», организатором которого является российский режиссер и продюсер, уроженец Львова Виталий Манский.

«Я считаю, что у нас должна быть отработанная система, чтобы такие вещи просто не доходили до нашего потребителя. Кому это интересно, он найдет это в интернете. Но выносить на публичные мероприятия, особенно если в них присутствуют государственные средства – ни в коем случае нельзя», – считает Киселев.

По его мнению, отсутствие финансовой поддержки у патриотических режиссеров, и напротив – финансирование «беспомощных» антироссийских проектов, является настолько же недопустимым как и пропаганда русофобии, и «всего антироссийского, что допускается частью творческого класса России». Эксперт уверен, что проблема с финансированием патриотических фильмов связана в том числе из-за позиции профильных чиновников.

«Кадры чиновников очень часто формируются из тех людей, что воспитывались в конце 80-х и 90-х годах – эпоху вседозволенности и потери нравственных ориентиров. И поэтому они порой искренне не понимают почему их позиция, их так называемое творчество, не принимается народом», – рассказал Киселев.

По его словам, показ подобных фильмов можно рассматривать как проблему не только с точки зрения искусствоведения или идеологии, но и с точки зрения «элементарной нравственности и совести»: «Потому что подобные премьеры ни чем иным как оскорблением подавляющего большинства граждан России называть нельзя», – уверен эксперт.

По его мнению, в России часто путают понятия свободы слова и идеологической всеядности. В рамках чего и действует группа людей, называющая себя креативным классом. Они уверены, что «чем эпатажнее, чем более перпендикулярна общественному мнению их позиция, тем более они творчески состоятельны». Однако продукт их деятельности называть произведениями искусства нельзя. Но, как заметил Киселев, на этот счет у представителей указанной группы всегда есть отговорка: «Вы отставшие и консервативные!».

«Это безобразие, которое должно быть искоренено. Ни в коем случае нельзя попустительствовать этим людям – они должны нести ответственность. Это не маленькие дети и они должны отвечать за свои поступки. Если у вас ребята такая идеология, то вам с этой идеологией здесь не место», – заключил эксперт.

Напомним, российский режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко предложил экранизировать роман Александра Проханова «Убитые города» про борьбу ополченцев Донбасса с украинскими карателями, но в Фонде кино отказались финансировать проект.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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