«В Кремле проверяют, готово ли общество слить Донбасс»

«Засоренность» телевизионных эфиров и культурного пространства России русофобскими передачами и проектами может привить населению страны лояльность к антироссийским выпадам.

Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» озвучил первый секретарь крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач.

«Я понимаю, что надо отвлекать публику от насущных проблем, но не до такой же степени, что эту публику травят, что эта публика сама шаг за шагом становится антироссийской», – уверен политик.

Грач выразил недоумение по поводу демонстрации в России скандальных фильмов украинских режиссеров в рамках «Артдокфеста», прославляющих «героев» незалежной и их карательные действия в отношении местного населения Донбасса.

По его мнению, попустительскую позицию ответственных за культуру российских чиновников в данном случае можно назвать «оскорблением демократии», так как, к примеру, в США любые антиамериканские фильмы обязательно бы подверглись запрету. В то же время, «на российских телеканалах в открытую дают русофобам слово, которые как хотят, так и паскудят Россию, российский народ и историю».

«Сегодня государственной идеологией в России занимаются те, кто служит Америке», – предположил Грач, сравнив деятельность чиновников, курирующих культуру в стране, с деятельностью советского политического деятеля Александра Яковлева, которая, по мнению многих, в том числе привела к развалу СССР.

В связи с этим политик считает, что главе страны Владимиру Путину не дожидаясь избрания на новый срок, следует устроить большую чистку среди российских чиновников: «Потому что иначе при том катаклизме, который развивается сегодня в российском обществе, можно получить очень большую отрыжку», – уверен Грач.

Не желает считать показ антироссийских фильмов на фестивале «Артдокфест» проявлением демократии и депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников. Он предположил, что если бы, к примеру, в кинотеатрах Украины предложили показать кино о военной операции России против террористов в Сирии, такой фильм бы там сразу запретили к показу, на всех уровнях.

«В России же, к сожалению, особенно в Москве, очень слабая общественная оценка русофобских, антироссийских проявлений пропагандистского характера. В конце концов, мы прекрасно понимаем, что идет задание от либеральной публики, которая питается западными средствами, и эта публика с удовольствием делает все, чтобы навредить нынешнему руководству России, президенту, власти», – рассказал депутат РИА «Новый День», добавив, что таким образом «сводятся на нет» все патриотические начинания и достижения в стране.

По его мнению, антироссийские фильмы к прокату в России проталкивает «пятая колонна», которая имеет определенные рычаги влияния на некоторых чиновников и органы власти, курирующие сферу культуры.

«Они пользуются демократическими правами и под видом демократии пытаются протаскивать якобы свободу слова, показывать карательные батальоны, боевые действия против наших братьев на Донбассе», – считает Шувайников.

По мнению политика, показ русофобских фильмов, снятых украинскими режиссерами, равнозначен тому, что если бы в Россию нагрянули фашистские группировки, и устроили демонстрацию документальных кинолент о временах Третьего рейха: показывали бы убийства советских солдат или «достижения» немецких врачей, сделанные во время опытов в концлагерях. При этом преподнося все это как реальный факт, без лишних комментариев, пытаясь убедить зрителей, что происходящее на экране вполне нормально и законно. Поэтому, по мнению депутата, в России следует создать некий орган «морали, патриотизма, нравственности», который бы и фильтровал подобное.

«К сожалению, противодействия со стороны официальных властей и российской общественности к таким вещам я не вижу. В том числе к тому, что происходит и озвучивается на этом фестивале», – заключил Шувайников.

В свою очередь, российский политолог Павел Никаноров не исключил, что за попустительством прокату антидонбасских и антироссийских фильмов стоит желание власти «проверить», насколько судьба жителей ЛДНР волнует граждан России, чтобы в дальнейшем иметь возможность для «политического маневра» на украинском направлении.

«Я вовсе не исключаю, – сказал Никаноров, – Что Кремль таким образом проверяет, готово ли уже общество слить Донбасс. Такое (прокат националистических украинских фильмов в Москве) еще совсем недавно невозможно было себе представить, как невозможно было поверить, что власть согласится допустить олимпийцев выступать на играх под белым флагом, а еще раньше – позволит американским властям захватить наши консульства, и так далее».

«Мы не можем быть до конца уверены, после сдачи позиций в других чувствительных для каждого российского патриота вещах, что власти не понадобилась еще одна возможность для политического, так сказать, маневра – уже по Донбассу, когда она прекрасно видит, что общество проглатывает одно внешнеполитическое унижение за другим», – резюмировал Никаноров.

Как уже сообщал «Новый День», 10 декабря активисты политической группы SERB сорвали показ фильма украинского режиссера Беаты Бубенец «Полет пули» в московском кинотеатре «Октябрь». Они ворвались в зрительный зал и распылили там едкую жидкость. Таким образом активисты выразили свой протест против демонстрации фильма про националистический батальон «Айдар».

По их мнению, это кино «пробандеровское» и «прославляет убийц», которые продолжают убивать русских людей в Донбассе.

Ранее разразились скандалы вокруг двух других фильмов украинских режиссеров, представленных на этом же фестивале – «Мустафа» и «Война ради мира»

Показ фильмов был организован в рамках «Артдокфеста – 2017», директором которого является российский режиссер и продюсер, уроженец Львова Виталий Манский, не раз рассказывавший журналистам о давнем и тесном сотрудничестве с украинскими режиссерами.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.12.17

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