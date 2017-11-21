В России покажут фильм о доблестных украинских карателях – генпрокурор Чайка в курсе

В кинотеатрах Москвы анонсировали показы украинского документального фильма об уничтожении борцов за русский Донбасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фильм «Война ради Мира» снял участник медицинского батальона «Госпитальеры» запрещенной в России организации «Правый сектор» Евгений Титаренко.

Показы фильма, который, по мнению подавляющего большинства российских блогеров, оправдывает карательную операцию Украины в Донбассе и поощряет не церемониться с местным «пророссийским» населением, пройдут в Москве, в рамках фестиваля документального кино «Артдокфест – 2017».

Доедет ли картина до Петербурга и Екатеринбурга пока не ясно. Екатеринбуржская страница сайта artdocfest.com сообщает: «Артдокфест проходит в Москве с 2007 года, четыре года подряд в Санкт-Петербурге и Риге. В 2016-ом году впервые мы открыли фестиваль и в третьей столице РФ – Екатеринбургском Ельцин Центре, одновременно, синхронно с московской и питерской сессией, и продолжаем сотрудничество в 2017 году».

Для россйских зрителей аннотация к фильму на сайте сети «Каро-фильм» сформулирована следующим образом: «История об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны. Съемки в самых горячих точках востока Украины в 2014-2015 гг. Многих участников фильма уже нет в живых».

Тема кинофильма приглянулась и вызвала одобрение у президента фестиваля – российского режиссера и продюсера, уроженца Львова Виталия Манского, который решил допустить его показ «во внеконкурсной программе». Манский рассказал журналистам о давнем и тесном сотрудничестве с украинскими режиссерами.

«Картины украинских кинематографистов мы каждый год привозим в Россию. Более того, на «Артдокфесте» из этих фильмов мы формируем важные и большие программы, которые показывают принципиально отличную от российской точку зрения на конфликт и войну в Украине», – цитирует российского продюсера «Медуза».

В этом же интервью организатор фестиваля похвастался дружескими отношениями с «министром кино Украины», с которым имеет возможность часто обсуждать вопросы в «неформальной обстановке».

Согласно данным сайта «Артдокфеста», в 2014 году Министерство культуры России отказалось оказывать поддержку фестивалю, поэтому организаторы каждый год ищут спонсоров.

В этом году среди них оказались – фонд Михаила Прохорова, посольство Эстонии в Москве, «Президентский центр Б.Н. Ельцина», ряд оппозиционных СМИ и другие.

Некоторые из спонсоров, оказывающих информационную поддержку фестивалю, узнав о показе фильма, прославляющего украинских «героев АТО», заявили о прекращении сотрудничества с организаторами фестиваля.

Тем временем вице-спикер Госдумы Петр Толстой попросил генпрокурора РФ проверить фильм на соответствие российскому законодательству.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.11.17

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