Джемилева сняли с «Артдокфеста» – львовянин Манский в бешенстве

В Москве сняли с показа документальный фильм про главу запрещенной в России организации Междлис крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кино должны были показать в рамках фестиваля «Артдокфест».

Решение администрации кинотеатра не демонстрировать зрителям фильм привело в негодование организатора фестиваля, российского режиссера и продюсера, уроженца Львова Виталия Манского: «Используя телефонное право, некто, с некоего самого верха потребовал от «КАРО» убрать с показа фильм «Мустафа». И помимо нашей воли фильм с показа был снят», – написал он у себя на странице в Facebook, назвав ситуацию со снятием фильма «беспределом».

В комментариях к посту ему поспешили выразить благодарность создатели «Мустафы» – за то что Манский «вообще взялся за показ фильма». Одна из них – Тамила Ташева, представившаяся продюсером фильма, является сооснователем украинской общественной инициативы «Крым SOS»: эта организация не признает Крым территорией России, и более того – ставит перед собой цель «вернуть» полуостров в состав Украины.

Напомним, фестиваль уже не первый раз попадает в скандал, связанный с показом антироссийских фильмов. Ранее в кинотеатрах Москвы анонсировали показы документального фильма «Война ради мира», снятого участником медицинского батальона запрещенной в России организации «Правый сектор» Евгением Титаренко. Фильм повествует об уничтожении борцов за русский Донбасс и прославляет «героев АТО».

Сам Манский не раз рассказывал журналистам о давнем и тесном сотрудничестве с украинскими режиссерами.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 08.12.17

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