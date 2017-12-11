Война за Донбасс в Москве: стороны несут потери

Активистов политической группы SERB, сорвавших в московском кинотеатре «Октябрь» показ фильма украинского режиссера Беаты Бубенец «Полет пули», ждет суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после задержания, силовики составили в отношении активистов административные протоколы за неповиновение полиции.

Напомним, показ фильма в рамках «Артдокфест – 2017» участники группы SERB сорвали 10 декабря: ворвались в зрительный зал и распылили там едкую жидкость. Таким образом активисты выразили свой протест против демонстрации в России украинского фильма про националистический батальон «Айдар».

Среди участников акции оказались и ветераны ополчения Донбасса, а также бывшие пленные карателей, подключившиеся к борьбе против показов. Активисты уверены, что подобные киноленты – «пробандеровские» и «прославляют убийц», которые продолжают убивать русских людей в Донбассе. Поэтому и решили пойти на крайние меры, сорвав сеанс.

Тем временем, организаторы «Арткдофеста – 2017» решили перестраховаться, и отменить показ фильма «Война ради мира», снятого другим украинским режиссером, участником медицинского батальона «Госпитальеры» запрещенной в России организации «Правый Сектор» Евгением Титаренко. Ранее показ фильма был намечен на 6 декабря, но впоследствии его перенесли на 11 декабря, на другую площадку – в Чешский центр посольства Чехии в Москве.

Как уже сообщал «Новый День», по мнению подавляющего большинства российских блогеров, фильм «Война ради Мира» оправдывает карательную операцию Украины в Донбассе и поощряет не церемониться с местным «пророссийским» населением.

Отменяя показ этого фильма, организаторы заверили потенциальных зрителей – в этом решении нет политической мотивации, но демонстрация может отразиться на комфорте и безопасности гостей фестиваля. При этом виноватыми в отмене показа организаторы «Артдокфеста» предпочли сделать «некоторую группу лиц и СМИ», которые «создали нездоровую ситуацию», в результате чего в адрес фестиваля и начали поступать обвинения и угрозы.

Ранее в Москве сняли с показа документальный фильм про главу запрещенной в России организации Меджлис крымскотатарского народа Мустафу Джемилева. Его также планировали показывать в рамках фестиваля «Артдокфест», организатор которого – российский режиссер и продюсер, уроженец Львова Виталий Манский, выразил негодование, назвав происходящее «беспределом».

Сам Манский не раз рассказывал журналистам о давнем и тесном сотрудничестве с украинскими режиссерами.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 11.12.17

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