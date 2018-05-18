От щедрот: Крепость Керчь приглашает бесплатно посмотреть на Крымский мост

У керчан и гостей города есть редкая возможность бесплатно с близкого расстояния рассмотреть открытый на этой неделе Крымский мост, не проезжая по нему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о свободном проходе на территорию Крепости Керчь, где расположены смотровые площадки, заявила дирекция Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, в который и входит уникальный объект. Акция проходит в рамках «Ночи музеев».

Как уже сообщал РИА «Новый День», раньше полюбоваться ходом «стройки века» можно было совершенно бесплатно. Однако месяц назад стало известно о введении платы. Директор Восточно-Крымского ИКМЗ Татьяна Умрихина объяснила нововведение закрытием одной из площадок по предписанию Рыбинспекции и необходимостью обязательного экскурсионного сопровождения к двум оставшимся, так как «часть территории не разминирована».

По словам керчан, много лет подряд в весной и летом собирающих на территории крепости лекарственные растения, они ни разу не встречали информационные щиты и объявления с предупреждением о потенциальном наличии бомб.

Отметим, что в ближайшую субботу гостям, приехавшим в Крепость Керчь, обещают участие в церемонии поднятия флага крепости, приуроченное к 200-летие со дня рождения гениального инженера Эдуарда Тотлебена, при участии которого и был сооружен один из самых мощных военных фортов XIX. С половины седьмого начнутся бесплатные экскурсии по территории с посещением подземных сооружений, ходов, казематов и галерей, после которых начнется рок-концерт. Крепость Керчь участвует во всероссийской акции «Ночь музеев» уже несколько лет подряд и привлекает внимание большого количества людей – группы бывают до 40 человек и больше. В летнее время интерес к объекту только возрастает. Однако остается непонятным, как проведение массовых экскурсий и рок-концертов согласуется со словами о «не разминированных участках».

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 18.05.18

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