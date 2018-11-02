В Крыму ввели ограничения на вылов рыбы

Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства ограничило вылов рыбы у побережья Крыма. Запрет распространяется и на рыболовов-любителей.

Ограничения будут действовать с 1 ноября 2018 по 28 февраля 2019 года. В этот период запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов на участках акватории Черного моря, прилегающей к Крымскому полуострову, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, под запрет попала рыбалка у Ялтинского морпорта и акватории порта Артек, на Ялтинской набережной. Нельзя удить рыбу в Феодосийском заливе от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка включительно и от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый. Территория от мыса Меганом до мыса Пещерный также попала в охраняемые от добычи водных биоресурсов.

В управлении Росрыболовства уточнили, что рыболовы-любители могут заниматься любимым хобби на береговой линии в тех местах, которые не входят в этот список. На других территориях никаких ограничений для рыбной ловли нет.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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