В Крыму суд оценил попытку подкупа прокурора в 1 млн рублей штрафа

Прокуратура Ленинского района Крыма установила, что представитель компании «Торговый дом «ТЭС» предложил незаконное вознаграждение сотруднику прокуратуры. За мзду он просил не привлекать возглавляемую им организацию к административной ответственности. Прокурор от взятки отказался.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в отношении общества, в интересах которого передавалось незаконное вознаграждение, прокурор Ленинского района возбудил дело об административном правонарушении (ч.1 ст.19.28 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения собранных прокуратурой материалов мировой судья Ленинского судебного района вынес постановление о привлечении юридического лица за совершение коррупционного правонарушения к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Ленинский районный суд постановление мирового судьи оставил без изменений.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 13.12.18

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