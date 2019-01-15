Аэропорт Симферополя установил рекорд суточного пассажиропотока

Международный аэропорт Симферополя продолжает наращивать число пассажиров, которые прибывают в Крым. Так в минувшие праздники был установлен рекорд по суточному пассажиропотоку. В общей сложности через воздушную гавань в прошедшем году прошло более 5 млн путешественников.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, с 29 декабря 2018 года по 9 января 2018 года терминал обслужил 101 457 пассажиров. Рекорд был установлен 30 декабря, тогда в симферопольском аэропорту побывали 10,4 тысячи человек, передает Крыминформ.

В общей сложности за год через главную воздушную гавань полуострова прошли более 5 млн путешественников. «Пассажиропоток аэропорта Симферополь в 2018 году составил 5 146 095 человек, что на 17 357 человек больше, чем в 2017 году. При этом на прилет в 2018 году обслужено 2 571 329 пассажиров, на вылет – 2 574 766. Количество взлетно-посадочных операций в 2018 году составило 37 282», – отметили в пресс-службе.

Новый терминал аэропорта Симферополь был открыт в апреле прошлого года, уже в конце июня он обслужил миллион человек. В декабре минувшего года аэропорт встретил пятимиллионного пассажира. Пропускная способность нового терминала составляет 6,5 млн пассажиров в год.

Климат Крыма привлекает туристов не только в летнее время. Новогодние праздники на полуострове провели более 190 тысяч туристов, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в министерстве курортов региона. 64% туристов прибыли на полуостров через Крымский мост, 33% добирались самолетами, 3% – через границу с Украиной.

В целом в 2018 году в Крыму отдохнули более 6,7 миллиона человек, что почти на полтора миллиона больше, чем в 2017-м.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 15.01.19

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