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Понедельник, 28 января 2019, 14:20 мск

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КПП на границе Украины с Крымом заработали после технического сбоя

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украина возобновила работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом. Об этом сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

«Все контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом возобновили свою работу», – говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве уточнили, что КПП работают в штатном режиме, очередей нет.

Украина закрыла пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» 26 января из-за технических проблем. Пограничники приостановили оформление автомобильного транспорта. Как тогда пояснили в Государственной фискальной службе, осложнения возникли «из-за временного выхода из строя узлов ведомственной телекоммуникационной сети».

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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