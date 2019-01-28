КПП на границе Украины с Крымом заработали после технического сбоя

Украина возобновила работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом. Об этом сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

«Все контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом возобновили свою работу», – говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве уточнили, что КПП работают в штатном режиме, очередей нет.

Украина закрыла пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» 26 января из-за технических проблем. Пограничники приостановили оформление автомобильного транспорта. Как тогда пояснили в Государственной фискальной службе, осложнения возникли «из-за временного выхода из строя узлов ведомственной телекоммуникационной сети».

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 28.01.19

Следователь назвал причину пожара на танкерах в Черном море. / В Крыму задержали вандала, испортившего памятник «вежливым людям». / Укравшего из Третьяковки картину Куинджи вора поймали в Подмосковье. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»