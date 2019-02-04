В Крыму полковник ФСО попался на многомиллионной «дизельной» афере

Следствие обвиняет полковника ФСО Эдуарда Турту и капитана второго ранга в отставке Вадима Балясного в крупной афере с топливом при снабжении трех государственных дач в Крыму. Заместителя руководителя Службы охраны в Крыму ФСО России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) на сумму более 20 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Полковника задержали сотрудники ФСБ, когда тот находился в своем доме в Крыму. Затем он был этапирован в Москву. По решению 94 гарнизонного военного суда Турту поместили в СИЗО «Матросская Тишина». В ходе расследования обвинение в адрес Турты может быть переквалифицировано на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), утверждают источники газеты.

Ранее обвинения в махинациях были предъявлены гендиректору компании-поставщика топлива «ВАБ-Нефть» Вадиму Балясному, который в 2006 году уволился из Вооруженных сил в звании капитана второго ранга, а также менеджеру компании Антону Сысоеву.

Издание пишет, что в начале 2017 года Служба охраны в Крыму поручила обеспечить поставку дизельного топлива для трех государственных дач на полуострове. На эти цели было выделено 20,3 млн рублей. В марте, июне и июле 2017 года Балясный заключил с ФСО три госконтракта на поставку 600 тонн топлива класса Евро-5.

В ноябре 2017 года нефтеперерабатывающие заводы повысили отпускные цены на «дизель». После этого Балясный сообщил ФСО, что не сможет выполнить контракты по оговоренной в контрактах цене. Гендиректор «ВАБ-Нефть» предлагал силовикам пересмотреть условия поставок или найти другого поставщика, но получил отказ.

В результате Балясный стал приобретать топливо более низкого качества, акты приема подписывал Турта. Защита Балясного утверждает, что «ВАБ-Нефть» поставила на правительственные дачи от 30 до 40 т низкокачественного «дизеля», последняя партия прибыла туда в феврале 2018 года. Руководство ФСО Крыма обратилось в Следственный комитет России с заявлением о хищении средств из бюджета, следователи признали Службу охраны полуострова потерпевшей стороной.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 02.02.19

«Кого нам поддерживать?!» Украинское чиновничество доведено до исступления предвыборной неопределённостью в стране. / У американских высших чиновников поголовное раздвоение личности в связи с Крымом. / Просто частная собственность: в Крыму за миллиард с лишним продаётся исторический дворец. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»