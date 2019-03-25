Экс-руководитель Симферополя попал под «уголовку»

В Крыму полицейские установили подозреваемых в организации незаконной свалки мусора. «Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю в результате оперативно-профилактических мероприятий установлены подозреваемые в организации несанкционированной свалки», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, стражам порядка удалось обнаружить место незаконного складирования отходов, которое располагалось на непредназначенном для этого земельном участке. По оценкам экспертов, экологический ущерб превысил 4,8 млн рублей.

В организации нелегальной свалки подозреваются один из бывших руководителей администрации Симферополя и директор муниципального предприятия, осуществляющего деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов. По данному факту сотрудники СУ УМВД России по Симферополю возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п.«в», ч.3 ст.286 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 25.03.19

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