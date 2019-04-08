В Крыму бешенством заболели 16 животных

В Крыму с начала года зарегистрировано 16 случаев бешенства. Госкомветеринария готовится провести весеннюю иммунизацию животных.

По словам председателя Госкомветеринарии Валерия Иванова, в этом году заболело бешенством пять собак, четыре кота, три лисы, три волка, один шакал. Из них девять случаев выявлены среди домашних животных и семь – диких, передает «Крыминформ».

В 12 неблагополучных пунктах карантин уже завершился, в остальных еще действует. Там в течение двух месяцев специалисты проверят всех животных, чтобы исключить возможность распространения.

При этом проводить профилактические мероприятия среди диких животных пока рано, так как еще не установился необходимый температурный режим. «В Крыму раскладывается от 60 до 80 тысяч специальных приманок вблизи нор и в местах дислокации диких животных. При этом прививается более 100 тысяч домашних животных», – добавил Иванов.

Отмечается, что случаев заражения бешенством человека зарегистрировано не было.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 08.04.19

Чтобы туристы не разбежались: введение курортного сбора в Крыму не отменили, но отложили. / Черноморский флот взял под контроль учения НАТО. / Трасса «Таврида» превратилась из предмета гордости в серьезную проблему. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»