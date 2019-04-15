Аферист-подрядчик повредил памятник архитектуры в Феодосии

В Феодосии подрядчик, выполнявший реставрацию исторического здания, завысил стоимость работ на 1,6 млн рублей. Кроме того, оказалось, что в ходе ремонта был поврежден памятник архитектуры.

Как сообщили в прокуратуре Республики Крым, на ремонт были выделены бюджетные деньги. Подрядчик незаконно завысил стоимость ремонтных работ. На объекте также были обнаружены разрушения, которые специалисты оценили как повреждение памятника архитектуры.

Материалы прокурорской проверки направили в СКР. По итогам были возбуждены уголовные дела по факту превышения полномочий и повреждения объектов культурного наследия.

Подрядчика также подозревают в предоставлении подложных актов выполненных работ. В том случае, если его вина будет доказана, он станет фигурантом дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 15.04.19

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