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Вторник, 21 мая 2019, 11:46 мск

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Украинские дипломаты выдали депортацию польских евреев за высылку крымских татар

Фото: twitter.com/RusEmbUSA

Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар в 1944 году. Об этом заявило представительство России в Вашингтоне.

Отметим, что украинское посольство опубликовало фотографию депортации евреев из польского лодзинского гетто 18 мая, в День памяти жертв депортации крымских татар. В 1941-1944 годах из Крыма выселили более 277 тысяч человек: семьи крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев. Размещенная в Twitter фотография принадлежит Мемориальному музею холокоста США и хранится в его архиве.

На снимке запечатлена посадка евреев в вагоны для отправки в лагерь смерти «Хелмно». На рукаве пиджака одного из мужчин, стоящего возле поезда, нашита звезда Давида. На одном из вагонов написано France. «Методичка украинской дипломатии», – прокомментировало российское посольство. Помимо диппредставительства Украины, эту фотографию использовали в статьях о депортации крымских татар ряд украинских СМИ.

Москва, Иван Гридин

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