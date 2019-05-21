Украинские дипломаты выдали депортацию польских евреев за высылку крымских татар

Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар в 1944 году. Об этом заявило представительство России в Вашингтоне.

Отметим, что украинское посольство опубликовало фотографию депортации евреев из польского лодзинского гетто 18 мая, в День памяти жертв депортации крымских татар. В 1941-1944 годах из Крыма выселили более 277 тысяч человек: семьи крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев. Размещенная в Twitter фотография принадлежит Мемориальному музею холокоста США и хранится в его архиве.

На снимке запечатлена посадка евреев в вагоны для отправки в лагерь смерти «Хелмно». На рукаве пиджака одного из мужчин, стоящего возле поезда, нашита звезда Давида. На одном из вагонов написано France. «Методичка украинской дипломатии», – прокомментировало российское посольство. Помимо диппредставительства Украины, эту фотографию использовали в статьях о депортации крымских татар ряд украинских СМИ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.05.19

Первым указом Зеленский расширил свои полномочия. / Зеленский с ходу пустился в антироссийский галоп. / Зеленский задекларировал парковку в Ялте. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»