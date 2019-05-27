Пешеходные переходы через «Тавриду» появятся нескоро

В Крыму стартовал монтаж надземных пешеходных путепроводов на первом этапе трассы «Таврида», сообщил генподрядчик строительства автодороги. Пока пролетные строения надвигаются на трех из 30 будущих переходов, которые появятся на 250-километровой трассе.

«Мы приступили к надвижке пролетных строений надземных путепроводов в Ленинском районе. Пролетные строения крепятся на двутавровые металлические главные балки, установленные по краям прохожей части», – рассказал пресс-секретарь строительного управления «ВАД» в Республике Крым Григорий Назаров.

Ширина путепровода составит три метра, а длина – 36. Ортотропную плиту покроют защитной гидроизоляцией, а сверху – литым асфальтобетоном слоем в 3 см. От осадков пешеходов защитит навес из поликарбоната, прикрепленный к металлическому каркасу. А с боков путепровод защитят металлической сеткой, что исключит возможность попадания каких-либо предметов с путепровода на проезжую часть. На пролетном строении и лестничных спусках с него установят перильное ограждение.

Назаров также рассказал, что малобильные граждане без труда смогут пользоваться новыми переходами – внутри лестничных спусков будут установлены лифты. Запуск надземных пешеходных переходов запланирован на конец следующего года.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 27.05.19

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