В Крыму изучат подземные воды ради использования в хозяйстве

Ученые Крымского федерального университета получили грант Российского фонда фундаментальных исследований. Они смогут потратить 400 тысяч рублей на изучение подземных вод полуострова и оценить возможности данного ресурса в хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Исследование проведут с помощью безопасных для экологии органических красителей, которые не повлияют на жизнь гидробионтов – организмов, обитающих в воде. По предварительной оценке ученых, только в Симферополе за счет трассирования стоков притоков Салгира – речек Абдалка и Славянка – можно получить дополнительно от 5 млн до 10 млн кубометров воды в год.

«В точке, где поверхностные воды уходят под землю, мы запускаем краситель, фиксируем его концентрацию, время и место запуска. А на участках выхода потока устанавливаем специальные ловушки, которые с определенной частотой отбирают пробы воды. Затем химическими методами определяем, появился ли краситель, его концентрацию и время появления. В результате мы узнаем скорость и направление движения подземных вод», – пояснил о технологии руководитель проекта, доцент кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Геннадий Амеличев.

По словам ученого, ранее такие исследования велись в горном Крыму, а теперь и в предгорной области, в том числе и Симферополе. «В Симферополе есть небольшие реки с незначительным стоком. Например, сток Абдалки и Славянки – примерно 200 и более литров в секунду. А в год это примерно треть Симферопольского водохранилища. Эти небольшие запасы воды мы могли бы использовать», полагет исследователь.

Исследование покажет источники пополнения и сезонный баланс подземных рек, их скорость, направление, динамику водоносных горизонтов, а также гидрохимические показатели.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 28.05.19

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