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Вторник, 18 июня 2019, 16:51 мск

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Пятеро экстремистов в Крыму получили от 12 до 17 лет «строгача» каждый

Северо-Кавказский окружной военный суд признал пятерых жителей Крыма виновными в организации или участии в деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». В зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде заключения на срок от 12 до 17 лет с отбыванием в колонии строго режима.

Суд и следствие установили, что Теймур Абдуллаев в марте 2014 года организовал в Симферополе ячейку «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), в которую вошли остальные подсудимые, передает «Интерфакс». По версии следствия, глава ячейки занимался скрытой пропагандой, склоняя местных жителей к участию в террористической организации. При вербовке он воздействовал на их религиозные чувства, а также хранил и распространял экстремистские материалы. Также были задержаны брат Теймура Узеир, Рустем Исмаилов, Эмил Джемаденов и Айдер Салединов.

Установлено, что ячейка имела высокую степень организованности и действовала максимально скрытно. Предполагаемых ее участников задержали еще в 2015-2016 годах в Севастополе, Ялте, Бахчисарае и Симферополе. Как писал «Новый День», в мае секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что за год в Крыму выявлены три ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Последние массовые обыски состоялись в конце марта. По их итогам были задержаны 23 человека: два десятка на полуострове, еще трое – в Ростове-на-Дону.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 18.06.19

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