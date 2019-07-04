Население Крыма неуклонно снижается, не спасают даже мигранты

Численность населения Крыма уменьшилась за последние четыре месяца почти на 1,5 тысячи человек. Жители полуострова стали реже регистрировать браки, меньше рожать детей, а мигранты не перекрывают естественную убыль населения. Об этом сообщается в докладе «Социально-экономическое положение Республики Крым в январе-мае 2019 года», опубликованном на сайте администрации Симферополя.

По состоянию на 1 мая текущего года, в Крыму проживает 1 млн 910 тысяч 400 человек. «За январь-апрель 2019 года в республике родилось 6019 человек, умерло 9601 человек. Естественная убыль населения по сравнению с январем-апрелем 2018 года увеличилась на 602 человек, или на 20,2%», – говорится в докладе.

По итогам четырех месяцев года число родившихся уменьшилось на 4,7%, а число умерших увеличилось на 3,3%. Главные причины смерти граждан – сердечно-сосудистые заболевания, от них скончались 56,4%. На втором месте новообразования – 14,5%. На третьем – внешние причины – 5,9%.

Зафиксирован рост смертности среди новорожденных. Число умерших детей в возрасте до 1 года за январь-апрель 2019 года составило 27, за тот же период прошлого года – 18. Основными причинами смерти младенцев остаются отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.

В общей сложности численность населения полуострова уменьшилась на 1465 человек. При этом положительное миграционного сальдо составило 2117 человек. В Крым приехали 12510 человек, а покинули регион 10393 человека.

Кроме того, уменьшилось число зарегистрированных браков. С января по май поженились 2537 пар, что на 552 пары меньше, чем в первые четыре месяца прошлого года, или на 17,9%. Количество разводов также уменьшилось, в январе-апреле 2019 года брак расторгли 1677 пар.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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