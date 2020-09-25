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Пятница, 25 сентября 2020, 12:59 мск

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Евросоюз намерен ввести очередные санкции против РФ

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) планирует рассмотреть согласование нового списка антироссийских санкций из-за Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

Отмечается, что обсуждению подлежит пункт о новых списках в рамках действующих ограничительных мер «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Отношения России с Западом ухудшились после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Россию также обвиняют в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 25.09.20

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