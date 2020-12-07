В Германии вновь отвергли нападки США на «Северный поток – 2»

Призывы США остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» и введённые в связи с этим санкции несовместимы с международным правом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказала представитель министерства энергетики Германии Софи Айхлер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать последнее заявление посла США в Германии Робин Куинвилл, которая обвинила Москву в попытке использовать морской газопровод для того, чтобы «обойти Украину и расколоть Европу».

«Вы знаете нашу позицию по «Северному потоку 2», а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям», – приводит РИА Новости слова Айхлер.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.12.20

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