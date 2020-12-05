Германия назвала судно для прокладки «Северного потока – 2»

Германия назвала судно-трубоукладчик для прокладки трубопровода «Северный поток – 2». Эта миссия возложена на специализированную баржу «Фортуна», которая ходит под российским флагом. Эта информация появилась в навигационном предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства Германии.

«В Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, «Фортуна» будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря», – со ссылкой на источник пишет РБК. Портал MarineTraffic отмечает, что судно находится в немецком порту Висмар.

Строительство трубопровода «Северный поток-2» не смогли завершить в конце прошлого года на фоне санкций США. Под ограничения попали суда, занимающиеся укладкой труб российских морских газопроводов на глубинах более 30 метров. Мощность двух линий «Северного потока – 2» составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубу прокладывают по дну Балтийского моря из России до Германии.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 05.12.20

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