Германия придумала, как обойти санкции против «Северного потока – 2»

Власти германской федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания создадут региональный фонд защиты климата, чтобы обойти санкции против проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на информированные источники.

По ее сведениям, фонд учредит коммерческое предприятие для завершения строительства газопровода, который будут классифицировать как «важный компонент защиты окружающей среды в Мекленбурге – Передней Померании».

Отмечается, что немецкие компании не будут нарушать американские санкции, так как будут предоставлять услуги не российском стороне, а фонду и созданному им предприятию.

Напомним, 1 декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии дало добро на прокладку «Северного потока – 2» в немецких водах в декабре 2020 года. Работы, по информации регулятора, будет вести российское судно «Академик Черский».

В октябре этого года Госдепартамент ужесточил санкции против «Северного потока – 2», обнародовав новые разъяснения к Акту о защите европейской энергетической безопасности» (PEESA). Под действие ограничительных мер попали компании, содействующие строительству трубопровода, в том числе, поставщики услуг, товаров и финансового обеспечения «для модернизации или установки оборудования на судах, строящих трубопроводы «Северный поток-2» или «Турецкий поток».

Строительство газопровода «Северного потока – 2» силами европейских подрядчиков остановлено в конце декабря 2019 года из-за санкций США в отношении подрядных компаний – строителей магистрали. Трубопровод отказалась достраивать швейцарская компания Allseas. В «Газпроме» заявили, что «проект «Северный поток – 2», который построен почти на 94%, будет завершен российской стороной».

Ранее WSJ раскрыл связь между украинскими лоббистами и американскими санкциями против «Северного потока – 2». По данным издания, последние четыре года украинские чиновники закулисно работали в Вашингтоне, лоббируя любые меры, предпринимаемые Конгрессом и Белым домом, с целью сорвать строительство газопровода. Речь идет о сотруднике украинского «Нафтогаза» Вадиме Гламаздине и Александре Харченко, которого газета называет сотрудником Совета нацбезопасности и обороны Украины, указывала газета.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 02.12.20

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