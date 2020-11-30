США к санкциям против «Северного потока – 2» склонили киевские лоббисты, но трубу все равно достроят – эксперты

Украинские лоббисты повлияли на введение американских санкций против проекта «Северный поток – 2». Об этом пишет The Wall Street Journal. Речь идет речь о сотруднике украинского «Нафтогаза» Вадиме Гламаздине и Александре Харченко, которого газета называет сотрудником Совета нацбезопасности и обороны Украины. По сведениям издание, последние четыре года украинские чиновники закулисно работали в Вашингтоне, лоббируя любые меры, предпринимаемые Конгрессом и Белым домом, с целью сорвать строительство газопровода. Поддержку украинцы получали от американского лоббиста Дэниела Вайдича, работавшего в комитете сената по международным отношениям. Также они контактировали с сенаторами Тедом Крузом и Джиной Шахин.

Как пишет издание, в 2018 году Гламаздин и Харченко привлекли киевские аналитические центры к поиску слабых мест в «Северном потоке – 2». Они выяснили, что у России нет своих трубоукладочных судов для проекта, и пришли к выводу, что наибольший эффект принесут санкции против компаний, которые владеют судами-трубоукладчиками. В итоге в 2019 году в США был принят закон о санкциях против «Северного потока – 2». В результате швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб, свернула работу и вышла из проекта.

Сейчас США готовят новые ограничения в отношении проекта, и украинские чиновники «чувствуют себя на грани успеха», пишет газета. По данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства «Северного потока – 2». Гламаздин, чьи слова приводит газета, убежден, что новые санкции станут «последним гвоздем в крышку гроба» «Северного потока -2». По его мнению, «не будет никакого способа достроить трубопровод».

На прошлой неделе стало известно, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» после месячной стоянки в немецком порту Мукран, где расположен логистический терминал проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», возвращается в Калининград. Следом за ним в Россию направились два вспомогательных судна – «Умка» и «Финвал». В воскресенье все три судна стояли на рейде у Куршской косы.

Перед этим норвежская сертификационная компания DNV GL сообщила, что прекратила работы на проекте «Северный поток – 2» из-за риска санкций. Компания занималась проверкой работ и подготовки к ним на соответствие стандартам.

Между тем в минувшую субботу, 28 ноября, появилась информация, что управление водных путей и судоходства в немецком Штральзунде призвало капитанов судов соблюдать осторожность южнее района Адлергрунд в Балтийском море в связи с началом 5 декабря строительных работ в этом районе. Речь идет о завершении прокладки двух веток трубопровода «Северный поток – 2». В компании – операторе проекта Nord Stream 2 AG подтвердили скорое начало строительства, но не уточнили детали.

Строительство газовой магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США в январе этого года. В «Газпроме» заявили, что проект «Северный поток – 2», который построен почти на 94%, будет завершен российской стороной. Аналитики разделяют этот оптимизм. По мнению руководителя нефтегазовой практики компании КПМГ в России и СНГ Антона Усова, несмотря на антироссийские настроения в Конгрессе США, американцы вряд ли пойдут на принятие санкций против европейских контрагентов и европейской инфраструктуры, которые могли бы остановить данный проект, сообщает BFM.ru. Ранее эксперты Bloomberg выразили убеждение, что России, по-видимому, удастся обойти все американские санкции и достроить «Северный поток – 2».

Вашингтон, Наталья Петрова

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