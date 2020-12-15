А где бывший начальник полиции? Крыму завершили следствие по очередному делу бутлегеров

В Крыму завершили следствие по делу очередной группы бутлегеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по Крыму и Севастополю, с марта 2019 по январь 2020 года четверо жителей Красноперекопска и Армянска организовали незаконный бизнес по сбыту опасной спиртосодержащей продукции под видом коньяка, вина и водки. Роли в группе были четко распределены: двое участников группы закупали в Джанкойском районе опасную жидкость, хранили суррогатную продукцию у себя в квартире для дальнейшей продажи, двое других – реализовывали ее местным жителям по уже более высокой цене.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым.

В ходе обыска по месту жительства фигурантов уголовного дела было обнаружено и изъято более 150 литров спиртосодержащей продукции, разлитой в полимерные бутылки и канистры, блокноты с записью технологии изготовления, мобильные телефоны с перепиской на данную тему, контактами покупателей.

В рамках следствия проведен ряд экспертиз, подтвердивших наличие опасных для жизни и здоровья веществ в «напитках», употребление которых могло привести к тяжелым последствиям, вплоть до смертельных случаев.

«В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Красноперекопск расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что север Крыма часто фигурирует в уголовных делах по фактам изготовления и распространения контрафактного алкоголя. Так, в сентябре 2019 года в Джанкое остановили грузовик с несколькими тысячами бутылок фальсифицированной водки и 1,5 тоннами этилового спирта.

А год назад сотрудники ФСБ задержали начальника полиции Армянска Игоря Домрачева, которого заподозрили в торговле нелегальным алкоголем.

Для подтверждения подозрений оперативники через тайного покупателя провели контрольную закупку: им продали 130 литров за 113 тысяч рублей.

«Экспертиза показала, что алкоголь токсичный», – писал тогда telegram-канал Baza и уточняя, что в ходе обыска у Домрачева «нашли 500 литров палёной браги и 50 литров самогона».

Любопытно, что Киевский районный суд Симферополя не стал отправлять Домрачева под арест, лишь запретив ему выходить из дома по ночам, использовать средства связи (в том числе и Интернет) и общаться со свидетелями по уголовному делу.

Последний раз имя Домрачева всплывало в феврале в связи с назначением нового начальника полиции Армянска. С тех пор ни о самом Домрачеве, ни об его деле ничего не слышно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.12.20

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