Как и предполагалось: в Крыму назначили нового главу антикоррупционного комитета

В Крыму назначили главу республиканского комитета по противодействию коррупции.

Как уже сообщал «Новый День», прежний руководитель ведомства Александр Акшатин уволился в декабре с формулировкой «по соглашению сторон». И сразу же появилась информация, что ему на смену придет кто-то из подчиненных бывшего руководителя ГСУ СК России по Республике Крым Михаила Назарова, в ноябре занявшего пост вице-премьера РК.

Так и получилось: глава Крыма Сергей Аксенов пописал указ о назначении на должность председателя комитета по противодействию коррупции Андрея Анохина, который с 2015 по 2019 год был заместителем руководителя ГСУ, потом ушел на пенсию и получил должность замруководителя аппарата правительства РК.

Курировать деятельность комитета и заниматься оперативным сопровождением будет Назаров.



Напомним, в минувшем году число коррупционных преступлений в Крыму существенно возросло – на 42% по сравнению с 2019-м.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.01.21

В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после прививки от коронавируса. / В Крыму ожидаются сложные погодные условия. / Нацсовет Украины запрещает ввоз любой электроники из РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»