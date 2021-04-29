Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Это место заняла Инна Смаль.

Как уже сообщал «Новый День», Смаль появилась в Госкомрегистре Крыма в начале текущего года в должности заместителя председателя. 5 апреля, после отставки главы ведомства Александра Спиридонова, была назначена исполняющей обязанности руководителя. Сегодня ее в этой должности утвердили.

Смаль считают человеком Аксенова. До появления в Госкомрегситре РК она занимала пост вице-мэра Симферополя и курировала вопросы земельных и имущественных отношений. Таким образом, глава РК Сергей Аксенов получил полный контроль над крымской землей, расставив на ключевые посты своих людей: вице-премьером РК, курирующим имущественные и земельные вопросы, является Анна Анюхина, она же контролирует один самых ценных земельных ресурсов республики – Ялту. Комитет по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК возглавляет родная сестра жены Аксенова Евгения Добрыня, а Смаль возглавила орган, регистрирующий все сделки с недвижимостью.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.04.21

В Керчи отменили традиционное факельное шествие, горожане возмутились. / Аксенов предпринял очередную попытку навести порядок в Симферополе. / Не договорились: пасхального перемирия в Донбассе не будет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»