Евпаторийских чиновников будут судить за взяточничество

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о коррупции, возбужденное в отношении бывшего замглавы администрации Евпатории и экс-заместителей директора городского управления капстроительства. Чиновников обвиняют в получении взяток на сумму более 10 млн рублей при выполнении работ по муниципальному контракту. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, в октябре 2019 года управление капитального строительства администрации Евпатории заключило муниципальный контракт на приобретение и установку модульного детского сада к одной из среднеобразовательных школ города. Обвиняемые получили взятку в размере более 10 млн рублей за покровительство подрядчику. За эту мзду чиновники подписали акты по приемке работ, которые фактически не были выполнены.

«Кроме того, заместители руководителя управления капстроительства ввели в заблуждение директора строительной фирмы о возможности заключения в будущем исключительно с возглавляемой им фирмой контрактов на строительство объектов недвижимости на территории Евпатории, получив за это более 5 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Против чиновников было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сегодня управление СКР по РК сообщило о завершении расследования этого дела. Все материалы были переданы в республиканскую прокуратуру для решения вопроса о направлении дела в суд. Надзорное ведомства в тот же день направило уголовное дело в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

Накануне стало известно о проведении обысков в мэрии и городском совете депутатов Евпатории. СМИ сообщали о задержании главы администрации Евпатории Романа Тихончука и главы горсовета Олеи Харитоненко. Глава РК Сергей Аксенов позже подтвердил проведение следственных действий в отношении Харитоненко.



Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 06.10.21

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